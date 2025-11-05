[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節 トッテナム 4-0 コペンハーゲン]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節1日目を開催。日本代表DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン(デンマーク)がトッテナム(イングランド)のホームに乗り込み、0-4の完封負けを喫した。鈴木は欧州CLで2試合連続スターティングメンバーに名を連ね、右サイドバックの位置に入った。コペンハーゲンは開幕3試合1分け2敗の未勝利、一方のト