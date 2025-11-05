[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節 ボデ・グリムト 0-1 モナコ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節を各地で行った。MF南野拓実が所属するモナコ(フランス)は敵地でボデ・グリムト(ノルウェー)と対戦し、1-0で勝利。開幕節以来となる欧州CL先発出場を果たした南野は、後半19分までプレーした。南野は2シャドーの右に入りながら、モナコの布陣変更に伴い、中盤の底でもプレーした。前半28分には左サイド