イタリア・フィレンツェ発のフレグランスブランド「ドットール・ヴラニエス フィレンツェ（DR. VRANJES FIRENZE）」が、表参道店を新たにオープンした。国内の直営店としては15店舗目となる。 【画像をもっと見る】 ドットール・ヴラニエスは、1983年に創業。「香りを通じてフィレンツェの貴重な遺産を伝え続ける」という哲学のもと、フィレンツェの文化遺産や象徴的なフレグランス、時を超えて愛されるエレカ