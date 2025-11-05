大阪12月限ナイトセッション 日経225先物51200-310 （-0.60％） TOPIX先物3298.0-12.0 （-0.36％） シカゴ日経平均先物51200-310 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 4日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。予想を上回る決算を発表したパランティア・テクノロジーズ が8％近く下落するなか、人工知能（AI）関連株に対する割高感が意識される形となり