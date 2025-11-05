ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍の激しい攻撃にもかかわらず、旅客列車の90％以上が時刻表通りに運行されていると述べました。【映像】鉄道の職員らと面会するゼレンスキー大統領ゼレンスキー大統領は4日「鉄道労働者の日」にあわせてウクライナ鉄道の職員らと面会しました。鉄道施設は度々ロシア軍の攻撃を受けていて、これまでに職員195人が犠牲になっているということです。ゼレンスキー大統領は「攻撃後も復