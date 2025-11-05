食器用洗剤やハンドソープは台に直置きすると、ヌメリやカビが発生しがち。そんな悩みを解消する、コンパクトかつ通気性の良いボトルラックをセリアで見つけたのでご紹介します！オールステンレスの洗練されたデザインで、まるで無印良品のアイテムのよう♡ボトル1個分にジャストサイズで、省スペースで置いておけます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスキッチン洗剤ボトルラック価格：￥110（税込）サイ