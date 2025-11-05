11月5日は「いいりんごの日」です。2001年に青森県が制定しました。「1日1個のリンゴは医者を遠ざける」といわれ、健康的なイメージが強いリンゴですが、実際にどのような栄養素が含まれているのでしょうか。リンゴに含まれている主な栄養素や、リンゴの栄養素を効率的に摂取する方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（画像10枚）