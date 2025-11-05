栃木県那須町の那須どうぶつ王国で、7月11日に誕生したレッサーパンダの親子展示が始まった。 【写真】かわいすぎる～親子で追いかけっこ 那須どうぶつ王国が公式Xにて「ついに公開！」との言葉とともに投稿した写真には、笑っているような表情のレッサーパンダの赤ちゃんが！ 大人のレッサーパンダとは違うパヤパヤの毛と、ぬいぐるみのような体のバランス、さらにまだ歯が生えそろっていない口が可愛