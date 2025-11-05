久原本家グループは11月21日、久原本家が展開するブランド「茅乃舎」の新たな旗艦店「東京銀座 茅乃舎」をオープンする。デザイン監修は隈研吾氏。日本のだし文化の魅力を国内外に向けて発信するフラッグシップストアとして、ここでしか取り扱いのない厳選しただし素材、上質な贈答品を提供する。茅乃舎の原点である素材へのこだわりを体現した1階では、主力のだし商品に加え、乾物20種類以上を単品で用意。全国各地から選び抜いた