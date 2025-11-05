エスビー食品は生姜ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）を含む通販限定の機能性表示食品「蒸し生姜パウダー」を10月21日から公式通販「お届けサイト」などで新発売した。冷えが気になる人に向けて温活に役立つ機能性表示食品を提案する。原材料は生姜のみ。強い風味と色鮮やかな黄金色の高知県産生姜「黄金（こがね）の里」を使用する。生鮮の生姜はジンゲロールが多く刺激的な辛さがあるが、加熱することで一部が