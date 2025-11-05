第57回韓米定例安保協議（SCM）出席のため訪韓したヘグセス米国防長官が4日、在韓米軍の主要任務は「北朝鮮からの同盟防御」としながらも「域内の有事において柔軟性を持つことは疑いの余地がない」と明らかにした。これは、トランプ政権が対中圧力を強化するために海外駐留米軍の役割および規模の調整を検討する中、在韓米軍もその対象という点を明確にしたものとみられる。◆ヘグセス長官「いかなる脅威にも対応するべき」ヘグセ