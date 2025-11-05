ハイクオリティなイヤホンが度々話題になるダイソーですが、またしても凄いワイヤレスイヤホンを発見しました。オーロラカラーを纏ったその可愛らしい姿に反して、想像以上に音質が良くて驚き…！700円で買えるものとは思えない、クリアで深みのある聴こえ方に感動しました。さっそく詳しいレビューをお届けします！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オーロラカラーワイヤレスイヤホン（BT007、ルミナスピンク）価格：￥77