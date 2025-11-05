朝ドラ「ばけばけ」（NHK）のトキ（〓石あかり）のモデルはラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツ。母タエ（北川景子）のモデルはセツの実母チエと思われる。歴史家の長谷川洋二さんは「チエは松江藩家老の娘だったが、嫁いだ小泉家と共に没落した」という――。※本稿は、長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに登場した北川景