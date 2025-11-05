11月５日から始まるアイスホッケーのミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会最終予選（ノルウェー）は、日本代表にとって運命をかけた戦いだ。15年前に銀メダルを獲得した後、下降線をたどっていったチームは、４年前の最終予選は６位に沈み、北京2022パラリンピック冬季競技大会に出場できなかった。そんなチームを浮上に導くカギとなるのが、日本代表チームの中で存在感を増す同学年トリオだ。今、勢いに乗る３人が熱