耳にすっと響く、独特の声と語りで人々を魅了し続けるのは、フリーアナウンサーとして今も活躍する、加賀美幸子さん。半世紀以上にわたって“伝える”にこだわり続け、万全を期すため準備には100％以上の力をそそぐから、「失敗はしない」と断言する――。写真提供＝本人暮らしの1分メモ - 写真提供＝本人■放送人生60年超の現役アナウンサー「今は週6日、朝から晩まで番組の収録や講義・講座を行い、帰宅後は翌日の仕事の準備。体