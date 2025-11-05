暗号資産ビットコインの “創造主”は、名が知られるだけで今も誰もその正体を知らない。作家の橘玲さんは「サトシ・ナカモトの周囲に次々と現れる奇人変人。ビットコインがたどった数奇な運命はミステリーのように面白い」という――。■「サトシ・ナカモト」とは何者だ？最近刊行された『サトシ・ナカモトはだれだ？』（ベンジャミン・ウォレス著、小林啓倫訳、河出書房新社）が暗号資産に関心の高いひとたちのあいだで話題にな