ツタンカーメンの黄金のマスクなどを展示した「大エジプト博物館」の一般公開が始まり、多くの観光客が詰めかけています。【映像】一般公開が始まった大エジプト博物館の様子ツタンカーメン王の展示室には、初公開も含めて5000点以上が集められています。4日から一般公開された「大エジプト博物館」は、単一文明に特化した博物館としては世界最大規模です。「夢のようなツタンカーメンの仮面が見られて、すごく感激しました」