「推しが上司になりまして フルスロットル」に出演中の八木勇征 鈴木愛理がヒロインを務めるドラマ NEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」(テレ東系)が放送中。アパレル商社・TAKASHIROの社長秘書・南愛衣(鈴木)が「推し活」をするイケメン俳優・氷室旬に扮するのが八木勇征だ。1話ラストでは、旬がTAKASHIROの社長・高代慶太郎(加藤茶)の孫であることが判明。病に倒れた社長に変わり、そのポストに就任した旬と「推