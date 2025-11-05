ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÆâ¤ò¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢Âç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡£ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢½ÂÂÚ¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤Ï½Æ¤òÁõÈ÷¤·¤¿·³¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤ËÎÙ¤Î¥Ð¥¹¤ËËãÌô¤ÎÇä¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¿¤¬Íß¤·¤¤¡©¥Ñ¥¤¥×¤¢¤ë¤è¡×ËãÌô¤ÎÇä¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê11·î2Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤­¤¿¡Ù¡ô6