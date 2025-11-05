コーヒーチェーン大手スターバックスは、苦戦する中国事業について株式の過半数を売却すると発表しましたが、中国国内を取材するとその背景には急速な価格競争の激化が浮かび上がってきました。【映像】競争が激化する中国のコーヒー市場中国で約8000店舗を展開するスターバックスは、2017年のピーク時に中国のコーヒー市場で約42％のシェアを占めていましたが、去年は約14％にまで低下しました。背景としては、中国の国内企