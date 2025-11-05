【モデルプレス＝2025/11/05】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演する俳優の吉沢亮のインタビューが到着。「なつぞら」以来6年ぶりの朝ドラ出演が決まった時の心境や、自身の役作りについて明かした。【写真】吉沢亮「ばけばけ」高石あかりとの共演シーン◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、