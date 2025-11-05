ボルボ接客コンテスト決勝を開催ボルボ・カー・ジャパンは、顧客満足度の向上を目的として、全国のディーラースタッフが参加するセールス・ロールプレイ・コンテスト『ボルボ・エクセレント・セールスパーソンズ・コンテスト（VESC） 2025』の決勝大会を、2025年10月27・28日に千葉県浦安市のヒルトン東京ベイで開催した。【画像】ボルボの日本未導入フラッグシップ・サルーンES90全30枚このVESCは1990年の初開催以来、競技を通