女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第28話が放送され、朝ドラ初出演となった女優の北川景子（39）演じる主人公・松野トキの“親戚”雨清水タエが物乞いに身をやつした姿が描かれた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオ