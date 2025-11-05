東京都在住の鈴木かさねさん（36歳・仮名）は、6歳の男の子と3歳の女の子を育てる2児の母。夫（38歳）と4人で暮らしています。次女の七五三を控えた今年の秋、かさねさんが頭を悩ませているのは、行事の準備よりも“義姉問題”と費用のこと。「義姉がまた、ついてくるんです」昨年の長男の七五三では、義姉（40歳）が当然のように食事会に参加。お祝いもなくワインまで楽しむ姿に、かさねさんは複雑な思いを抱いたといいます。物価