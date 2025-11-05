NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£11·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè29ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬»Å»ö¤òµá¤á¤Æ»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬Æ¯¤¯µíÆý²°¤òË¬¤Í¤ë¡£ »²¹Í¡§Á°¸¶¿ð¼ù¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¹¥±é¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡ÙÇòºêÌò¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î±éµ»ÎÏ ¥È¥­¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬³¹Ãæ¤ÇÊª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âè28ÏÃ¡£ Âè29ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥­¤Ï¥¿¥¨¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ºÆ¨¤²µ¢¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð