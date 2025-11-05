私はサキ。夫のタカシと結婚をしてわかったことがあります。それは夫が、ビックリするほど「ルーティン人間」だということ。結婚する前は気づきませんでしたが、一緒に暮らしてみたらあまりにキッチリしていて感心しました。けれど良いことばかりじゃありません。夫は自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌うのです。思いどおりに予定がすすまないと途端に不機嫌になり、私に向かってチクチク嫌味を言い