●きのう4日(火)よりも放射冷却が弱いものの、朝は山間部ほど一桁台の気温に●日中の最高気温は20度を超えるところが多く、朝との寒暖差は大きい●今夜は満月。見頃は午後10時19分 冷え込みに注意しながら楽しんで下さい＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう5日(水)の午前6時30分の気温です。県内の上空に薄く雲が広がっていて、きのう4日(火)よりも放射冷却の影響が弱くなっています。全般的に冷え込みも落ち着いていますが、山間部ほ