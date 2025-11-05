11月5日午前7時17分頃、静岡県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】静岡県、千葉県で最大震度2 東京都、神奈川県、山梨県で震度1 震源は千葉県南東沖 津波の心配なし(5日午前7時17分頃) 気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、静岡県の東伊