＜JLPGA最終プロテスト 初日◇4日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞高校時代に切磋琢磨した仲間に追いつき、追い越したい。2度目のプロテストに臨んでいる22歳の櫻井梨央は、バーディとボギーが6つずつの一日に「出入りが激しいゴルフで」と苦笑いした。ただ、バーディ数は「ポジティブ」に捉えている。【写真】あどけない 首位発進の高校3年生・18歳の伊藤愛華「最初は緊張しました」。1番からスタートし