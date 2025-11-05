5日（水）広く日差しがありますが、太平洋側では雲が多くなる見込みです。沖縄は大雨になるでしょう。＜5日（水）の天気＞北海道は前線が通過中で、朝まで雨や雪の降るところがあるでしょう。日中は高気圧に覆われて、北日本や日本海側を中心に日差しが届く見込みです。太平洋側では高気圧の縁をまわって湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすくなるでしょう。九州や四国、紀伊半島では雨の降るところがあり、関東や東海も次第に雲