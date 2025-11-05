¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×¤ò¶¡µë¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ2000Ç¯Âå¤Ë±²Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ó¥Æ»á¤¬¡¢75ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥³¥ó¥Æ»á¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¥Ó¡¢Î¦¾å¸ÞÎØ²¦¼Ô¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤é¤Ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥¯¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î»ÈÍÑË¡¤ò¥¸¥¢¥ó¥Ó¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼5²óÁª½Ð¡Ë¤éÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥­