俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）。錦織友一役の吉沢亮がコメントを寄せた。【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」――ご出演が決まってのお気持ちを教えてください。「なつぞら」以来6年ぶりの朝ドラ出演で、とてもうれしいです。前回の撮影は