オイル系パスタの定番「ペペロンチーノ」。オリーブ油、ニンニク、赤唐辛子と少ない材料で手軽に作れて、シンプルだからこそアレンジの幅は無限大。食材を変えるだけで、さらにおいしくオシャレなパスタを楽しめます。そこで今回は、ペペロンチーノパスタの人気レシピランキングTOP7を発表！王道から個性派アレンジまで登場するため、レパートリーを広げるのに役立ちますよ。【人気NO.1】大葉とシラスのペペロンチーノ大葉の爽やか