火事の現場高松市香川町大野午前7時ごろ 5日朝、高松市の住宅で火事があり、住人の女性が病院に搬送されました。 5日午前6時20分ごろ、高松市香川町の住宅が燃えていると近くに住む男性から119番通報がありました。 消防が約40分後に火をほぼ消し止めましたが、木造2階建ての住宅1軒と隣の住宅の一部が焼けました。 火事があった住宅には70代の女性と息子が暮らしていて、女性が手や顔にやけどをして病院に