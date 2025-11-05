本日11月5日（水）放送の『相棒 season24』第4話「みんな彼女を好きになる」では、かたせ梨乃が『相棒』初出演。かたせ演じる魅惑の女性をめぐって、杉下右京（水谷豊）が財界の大物とまさかの“三角関係”に？【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第4話は、右京が紅茶店で知り合った女性とディナーを楽しむところからはじまる。彼女の名は、熊井エリザベス（かたせ梨乃）。テーラーで働く腕のよい職人である彼女は優雅でユー