Image: KELAKO Engineering Ltd. 日本の住宅事情にちょうど良さげ。日常生活では味わえない、サーキットやストリートの爆走体験ができるレーシング・ゲーム。より本格的に運転気分を味わうには、ゲームパッドではなくハンドル・コントローラーやフットペダルがあると良いですね。その究極系が、ゲームセンターにでもありそうなシミュレーター。コックピットを模してF1レースを追体験できます