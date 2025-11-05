中国のSNS・小紅書（RED）に「また日本で列に割り込まれた」と題する投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性は、割り込んだとみられるスーツケースなど大荷物を持った人物らの写真をアップし、タイトルに続く本文で「なぜいつも中国人なのか。今回出くわしたのは、標準的な上海語を話していた人たちだ」とつづった。この投稿に、中国のネットユーザーからは「私もよく中国人に割り込まれる。彼らはルールというものを全く知らない