― ダウは251ドル安と続落、AI関連などハイテク株が売られる ― ＮＹダウ 47085.24 ( -251.44 ) Ｓ＆Ｐ500 6771.55 ( -80.42 ) ＮＡＳＤＡＱ 23348.64 ( -486.08 ) 米10年債利回り4.081 ( -0.031 ) ＮＹ(WTI)原油 60.56 ( -0.49 ) ＮＹ金 3960.5 ( -53.5 ) ＶＩＸ指数19.00 ( +1.83 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51200 ( -310 ) シカゴ日経225先物 (ドル建