5日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝153円65銭前後と、前日午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円45銭前後と58銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース