◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ フランクフルトが開幕。女子シングルスでは大会初日の現地時間4日、伊藤美誠選手と大藤沙月選手が1回戦に登場しました。大藤選手(世界ランク14位)はシンガポールのゾン・ジエン選手(同40位)と対戦。前回のモンペリエ大会の1回戦でフルゲームの末敗れ、再びこの大会で激突。第1ゲーム、バックハンドを中心にコースをつき、接戦となるも