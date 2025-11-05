SANKYOは、2025年11月4日(火)より、スマートパチスロ機『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』を全国パチンコホールにて導入開始。これを記念して、公式アンバサダー・山本裕典出演のWEBCMやオリジナルグッズが当たる「V(5)のつく日」キャンペーン、神社コラボ、SANKYO FEVER TVでのアニメ無料配信など、多数の施策展開を予定している。○●公式アンバサダー「山本裕典」出演のWEBCM公開俳優・モデル・DJなど多彩な活躍を魅せる山本