住宅ローンの借り換えは、毎月の返済額を大幅に減らすために有効な手段です。しかし、いつ、どのローンに借り換えるべき？ 悩む方が多いのが現実です。今回は、最新の市場動向と事例をもとに、高所得者だからこそ活用したい借り換えの極意を紹介します。※画像はイメージ2025年10月 最新の金利情報2025年10月時点における、住宅ローン金利の最新の動向を簡潔に解説します。○変動金利のほうが低い状況が続くネットバンクを中心とし