サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズが、2026年2月25日に米サンフランシスコで発表されると報じられています。 ↑次期モデルの発表はそれほど遅くならないかも。 これは韓国メディアのMoney Todayが業界関係者への取材に基づいて報道。 2月25日は、前モデルのS25シリーズ（2025年1月22日発表）やS24シリーズ（2024年1月17日発表）より遅い時期になりますが、これまでの予想よりは早いタイミングです。