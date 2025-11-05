「また大袈裟に騒いでいる」と思った夫の体調不良。けれど、その一言を軽く受け流してしまった結果、予想外の展開が待っていました。今回は、筆者が学んだことを振り返ります。 夫の大袈裟な性格 私の夫は、昔から少し体調が悪いだけでも大騒ぎする人です。軽く机の角に足をぶつけただけで「痛い、痛い！」と大声をあげ、微熱が出れば「今日はもう動けない」と布団にこもる。 そんな調子なので、私にとっては「はいはい、また