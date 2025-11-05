俳優の村田充(48)が４日までに、自身のインスタグラムを更新。「更新してきました」と免許証の写真を公開した。 【写真】まじか！免許証の証明写真がカッコよすぎるんだが 村田がアップしたのは一級の小型船舶操縦免許証で、免許番号など以外の氏名や生年月日もしっかりと見えている。黒のシャツに金髪の黒のアッシュになった短めのヘアスタイルで、正面を見据えた目力のある免許写真となっている。 普通、写りが悪すぎる