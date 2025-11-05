カンテレの田中友梨奈アナウンサー(23)がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。報道、スポーツ、バラエティーと幅広く活躍する入社2年目の彼女が、アナウンサーになったきっかけ、仕事で流した悔し涙、これからの目標について語った。 【写真】浴衣姿で中継したことも 中高と陸上部に所属。当時、友人の母親から掛けられた言葉が、アナウンサーを目指すきっかけ