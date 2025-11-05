名駅でひと足先にクリスマス映える巨大スノードームが登場 まるで物語の中に入り込んだような、夢のスノードーム体験を。 JR名古屋駅直結『名古屋マリオットアソシアホテル』今冬のクリスマスは「Marriott Christmas～Memory Snow～」。 開業25周年を迎える節目の今年は、スノードームをテーマにした幻想的な世界がホテル全体に広がります。 注目は、高さ2.3ｍの巨大ス