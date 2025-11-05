俳優の佐藤健が、自身初となる単独アジアツアーのオフショットを公開した。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「台北」とコメントすると、街中を散策する姿や、ファンミーティングの様子をアップ。明るい髪色の佐藤がチェックのシャツ、サングラスをかけた姿などを披露した。この投稿には「健君お疲れさまでしたたくさん写真嬉（うれ）しいですかっこいいですありがとう」「好き好き好き好き！！！！！！」「