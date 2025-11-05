元AKB48で女優の前田敦子（34）が5日までに自身のインスタグラムを更新。“戦友”との2ショットを披露した。「友ブランド @rosyluce 双子コーデ」と書き出した前田。元AKB48・板野友美のブランド「Rosy luce」の洋服を着用した姿をアップした。「2人のクリスマスLIVEのグッズの写真だよん。ただいま製作中」と報告。「12月22日ともとまってます」とファンへ呼びかけた。コメント欄では「二人とも可愛い」「めちゃくちゃ似