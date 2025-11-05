アメリカ・ニューヨークでは、4年に一度の市長選挙の投票が始まりました。史上初、イスラム教徒の市長が誕生するか注目が集まります。【映像】市長選挙の投票をする市民の様子ニューヨーク市長選には、民主党候補のマムダニ氏、共和党候補のスリワ氏、無所属のクオモ氏が立候補していて、4日午前投票が始まりました。世論調査では、時給4500円などの公約を掲げる急進左派でイスラム教徒のマムダニ氏が、2位のクオモ氏を約10ポ